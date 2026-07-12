Українців попередили про погодний сюрприз: де в понеділок буде найхолодніше

Погода влітку

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В Україні наступного тижня очікується поступове потепління, однак у понеділок, 13 липня, в низці областей ще збережеться прохолодна погода.

Такий прогноз опублікувала синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За словами синоптикині, у більшості областей максимальна температура повітря вдень становитиме від +22 до +28 градусів. Водночас уздовж смуги від Закарпаття через Вінниччину, Черкащину й аж до Сумщини буде прохолодніше.

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«У понеділок в Україні максимальна температура повітря становитиме протягом дня +22…+28 градусів. Цікава особливість — вздовж смуги від Закарпаття через Вінниччину-Черкащину аж до Сумщини буде свіжіше, +18…+21 градус», — зазначила Діденко.

Дощі очікуються не всюди

За прогнозом синоптикині, короткочасні дощі пройдуть у західних та північних областях, місцями опади можливі в центральній частині країни, а також на півдні Одеської області.

На решті території України істотних опадів не прогнозується.

Якою буде погода в Києві

У столиці в понеділок очікується північно-західний вітер, який уранці та вдень може бути досить сильним. У другій половині дня або ближче до вечора можливий дощ.

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«Температура повітря в Києві завтра близько +25 градусів», — повідомила синоптикиня.

Коли повернеться тепло

За словами Наталки Діденко, вже від вівторка в Україні розпочнеться поступове підвищення температури.

«Потепління прийде з вівторка, спокійне, без надмірностей», — підсумувала вона.

Нагадаємо, метеоролог Ігор Кібальчич раніше прогнозував, що від 17 до 20 липня в Україні очікується до +28…+33 °С, а на півдні та на Донбасі місцями спека може посилитися до +34…+36 °С.

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