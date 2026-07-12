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Українців попередили про погодний сюрприз: де в понеділок буде найхолодніше
Поступове підвищення температури повітря в Україні синоптикиня Наталка Діденко прогнозує від вівторка, 14 липня.
В Україні наступного тижня очікується поступове потепління, однак у понеділок, 13 липня, в низці областей ще збережеться прохолодна погода.
Такий прогноз опублікувала синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
За словами синоптикині, у більшості областей максимальна температура повітря вдень становитиме від +22 до +28 градусів. Водночас уздовж смуги від Закарпаття через Вінниччину, Черкащину й аж до Сумщини буде прохолодніше.
«У понеділок в Україні максимальна температура повітря становитиме протягом дня +22…+28 градусів. Цікава особливість — вздовж смуги від Закарпаття через Вінниччину-Черкащину аж до Сумщини буде свіжіше, +18…+21 градус», — зазначила Діденко.
Дощі очікуються не всюди
За прогнозом синоптикині, короткочасні дощі пройдуть у західних та північних областях, місцями опади можливі в центральній частині країни, а також на півдні Одеської області.
На решті території України істотних опадів не прогнозується.
Якою буде погода в Києві
У столиці в понеділок очікується північно-західний вітер, який уранці та вдень може бути досить сильним. У другій половині дня або ближче до вечора можливий дощ.
«Температура повітря в Києві завтра близько +25 градусів», — повідомила синоптикиня.
Коли повернеться тепло
За словами Наталки Діденко, вже від вівторка в Україні розпочнеться поступове підвищення температури.
«Потепління прийде з вівторка, спокійне, без надмірностей», — підсумувала вона.
Нагадаємо, метеоролог Ігор Кібальчич раніше прогнозував, що від 17 до 20 липня в Україні очікується до +28…+33 °С, а на півдні та на Донбасі місцями спека може посилитися до +34…+36 °С.