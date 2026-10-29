Україну накриє хвиля холоду / © Associated Press

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Погода в Україні в п’ятницю, 30 жовтня, буде похмурою та прохолодною на більшій частині території країни. В окремих регіонах очікується невеликий дощ.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

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Погода у п’ятницю, 30 жовтня

У західних областях хмарно, місцями мінлива хмарність, без опадів, подекуди невеликий дощ. Нічна температура повітря +7 +9 градусів, денна +8 +10 градусів.

У північних областях хмарно, без опадів, місцями невеликий дощ. Нічна температура повітря +6 +8 градусів, денна +9 +11 градусів.

У центральних областях хмарно, без опадів. Нічна температура +7 +9 градусів, денна +9 +12 градусів.

У південних областях хмарно, без опадів, місцями невеликий дощ. Нічна температура повітря +11 +13 градусів, денна +12 +14 градусів.

У східних областях хмарно, місцями мінлива хмарність, сонячно, без опадів. Нічна температура повітря +7 +9 градусів, денна +11 +13 градусів.

Раніше синоптики попередили, що на зміну відносній осінній стабільності до України прямує потужний циклонічний фронт, який принесе дощі та штормові пориви вітру.

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