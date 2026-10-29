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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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13
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Українців попередили про різке похолодання — погода на 30 жовтня

В Україні очікується поступове похолодання, пов’язане зі зміною синоптичних процесів та атмосферними фронтами.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Україну накриє хвиля холоду

Україну накриє хвиля холоду / © Associated Press

Погода в Україні в п’ятницю, 30 жовтня, буде похмурою та прохолодною на більшій частині території країни. В окремих регіонах очікується невеликий дощ.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

Погода у п’ятницю, 30 жовтня

  • У західних областях хмарно, місцями мінлива хмарність, без опадів, подекуди невеликий дощ. Нічна температура повітря +7 +9 градусів, денна +8 +10 градусів.

  • У північних областях хмарно, без опадів, місцями невеликий дощ. Нічна температура повітря +6 +8 градусів, денна +9 +11 градусів.

  • У центральних областях хмарно, без опадів. Нічна температура +7 +9 градусів, денна +9 +12 градусів.

  • У південних областях хмарно, без опадів, місцями невеликий дощ. Нічна температура повітря +11 +13 градусів, денна +12 +14 градусів.

  • У східних областях хмарно, місцями мінлива хмарність, сонячно, без опадів. Нічна температура повітря +7 +9 градусів, денна +11 +13 градусів.

Раніше синоптики попередили, що на зміну відносній осінній стабільності до України прямує потужний циклонічний фронт, який принесе дощі та штормові пориви вітру.

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