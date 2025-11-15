Українців попередили про різке похолодання та сніг: прогноз погоди на 16 листопада

Погода зіпсується / © Pixabay

У неділю, 16 листопада, в Україні зміняться погодні умови — стане холодніше. У деяких регіонах очікується мокрий сніг.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

Невеликий дощ та мокрий сніг очікується в ніч проти неділі, 16 листопада, на північному сході України, вдень у західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях невеликий (в Карпатах помірний) дощ, на решті території без істотних опадів.

Уночі та вранці у південній частині України та на Прикарпатті місцями туман. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура у північній частині вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла. На решті території вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°, на півдні країни 9-14°.

У Києві 16 листопада вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.

