Українців попередили про різке похолодання та сніг: прогноз погоди на 16 листопада
У неділю у низці регіонів України погода зіпсується. Синоптики прогнозують зниження температури та мокрий сніг.
У неділю, 16 листопада, в Україні зміняться погодні умови — стане холодніше. У деяких регіонах очікується мокрий сніг.
Про це повідомив «Укргідрометцентр».
Невеликий дощ та мокрий сніг очікується в ніч проти неділі, 16 листопада, на північному сході України, вдень у західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях невеликий (в Карпатах помірний) дощ, на решті території без істотних опадів.
Уночі та вранці у південній частині України та на Прикарпатті місцями туман. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура у північній частині вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла. На решті території вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°, на півдні країни 9-14°.
У Києві 16 листопада вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.
Раніше синоптики повідомили, що українцям поки не варто чекати на снігопади. Проте зима завітає до деяких регіонів.