Укрaїнa
150
1 хв

Українців попередили про різке похолодання та сніг: прогноз погоди на 16 листопада

У неділю у низці регіонів України погода зіпсується. Синоптики прогнозують зниження температури та мокрий сніг.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Погода зіпсується

Погода зіпсується / © Pixabay

У неділю, 16 листопада, в Україні зміняться погодні умови — стане холодніше. У деяких регіонах очікується мокрий сніг.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

Невеликий дощ та мокрий сніг очікується в ніч проти неділі, 16 листопада, на північному сході України, вдень у західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях невеликий (в Карпатах помірний) дощ, на решті території без істотних опадів.

Уночі та вранці у південній частині України та на Прикарпатті місцями туман. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура у північній частині вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла. На решті території вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°, на півдні країни 9-14°.

У Києві 16 листопада вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.

Раніше синоптики повідомили, що українцям поки не варто чекати на снігопади. Проте зима завітає до деяких регіонів.

