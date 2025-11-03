Українців попередили про різку зміну погоди: коли чекати на похолодання

Погода / © Pixabay

Реклама

В Україні 3 листопада найкращий синоптичний день із найближчої перспективи. У більшості регіонів панує сонячна та тепла погода.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко у Telegram.

За її словами 4 листопада, погода зміниться. На заході та півночі країни пройдуть дощі — їх принесе холодний атмосферний фронт. Невеликі опади також очікуються на Вінниччині, Черкащині та Полтавщині. На решті території буде сухо, але поступово похолодає.

Реклама

Температура повітря у вівторок знизиться: у західних, північних областях, а також на Вінниччині та Черкащині вдень прогнозують +9…+13 °C. Натомість на сході, у центрі та на півдні ще збережеться відносне тепло — до +16, подекуди навіть +18 °C.

У Києві 4 листопада небо вкриється хмарами, очікується дощ, а стовпчики термометрів опустяться до +10 градусів.

Синоптики попереджають: 4–5 листопада в Україні переважатиме прохолодна погода. З 6 по 10 листопада очікується коротке потепління, але вже після 11–12 листопада знову прийде відчутне похолодання — вночі до «мінусів», а вдень температура знизиться до +2…+8 °C.

Нагадаємо, раніше ми писали прогноз погоди на тиждень, 3-9 листопада, та розповідали на що очікувати.