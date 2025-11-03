ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1124
Час на прочитання
1 хв

Українців попередили про різку зміну погоди: коли чекати на похолодання

В Україну йдуть дощі та зниження температури.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Погода

Погода / © Pixabay

В Україні 3 листопада найкращий синоптичний день із найближчої перспективи. У більшості регіонів панує сонячна та тепла погода.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко у Telegram.

За її словами 4 листопада, погода зміниться. На заході та півночі країни пройдуть дощі — їх принесе холодний атмосферний фронт. Невеликі опади також очікуються на Вінниччині, Черкащині та Полтавщині. На решті території буде сухо, але поступово похолодає.

Температура повітря у вівторок знизиться: у західних, північних областях, а також на Вінниччині та Черкащині вдень прогнозують +9…+13 °C. Натомість на сході, у центрі та на півдні ще збережеться відносне тепло — до +16, подекуди навіть +18 °C.

У Києві 4 листопада небо вкриється хмарами, очікується дощ, а стовпчики термометрів опустяться до +10 градусів.

Синоптики попереджають: 4–5 листопада в Україні переважатиме прохолодна погода. З 6 по 10 листопада очікується коротке потепління, але вже після 11–12 листопада знову прийде відчутне похолодання — вночі до «мінусів», а вдень температура знизиться до +2…+8 °C.

Нагадаємо, раніше ми писали прогноз погоди на тиждень, 3-9 листопада, та розповідали на що очікувати.

Дата публікації
Кількість переглядів
1124
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie