Українців попередили про шахрайську схему з чеками: ви можете втратити гроші

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В Україні з’явилася нова шахрайська схема у магазинах. Якщо чек не видають, то це тривожний сигнал.

Про це попередили в Держспецзв’язку.

«Чек — це не формальність. Це доказ покупки і захист ваших прав. Без нього ви фактично залишаєтеся без гарантій, тож повернути товар або довести факт оплати буде значно складніше. Запам’ятайте: оплата без чека — це ризик втратити гроші. Надійний продавець завжди видає чек одразу. Не погоджуйтеся на оплату без чека», — йдеться у повідомленні.

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Дотримуйтеся правил платіжної безпеки під час онлайн-покупок:

Якщо оплачуєте товар на сайті, то обов’язково перевірте, чи він надійний. Не вводьте платіжних даних на підозрілих вебресурсах.

Якщо купуєте на якомусь сайті вперше, то обирайте післяплату. Якщо сумніваєтеся в надійності продавця — краще відмовитися від покупки.

Шахрайські схеми в Україні — останні новини

В Україні зафіксували нову хвилю кібершахрайства — громадянам масово надсилають фальшиві рахунки на оплату електроенергії нібито від імені Міністерства енергетики України. Українців закликали не відкривати сумнівні посилання, уважно перевіряти адресу відправника та користуватися лише офіційними сервісами постачальників електроенергії для оплати комунальних послуг.

Крім того, українцям пропонують фейкові надбавки до пенсії для викрадення банківських даних. Шахраї прикриваються обов’язковою ідентифікацією та обмеженими термінами.

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