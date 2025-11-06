Українців попередили про шахрайство з виплатою 6500 грн

Банківські картки / © Associated Press

Реклама

В Україні активізувалися шахраї, які пропонують оформити картку для отримання виплати державної допомоги у 6500 грн. Насправді ж більшість державних виплат відбувається через застосунок «Дія».

Про це повідомив народний депутат, член податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

«Бачу активізацію ботоферм шахраїв, які пропонують „оформити карту для отримання виплати 6500 гривень“. Нагадую: ніколи не переходьте за сумнівними посиланнями та не передавайте дані своєї банківської картки», — йдеться в заяві нардепа.

Реклама

Він зазначив, що жоден державний орган не розсилає посилання через сторонні сервіси.

Насправді для отримання державної допомоги, зокрема й виплати 6500 грн, не треба оформлювати жодні «спеціальні» картки. Більшість виплат здійснюється через «Дію».

Гетманцев закликав ігнорувати такі пропозиції про оформлення карток та не передавати особисті дані стороннім особам.

Шахрайські повідомлення щодо виплат допомоги 6500 грн / © Телеграм-канал Данила Гетманцева

Нагадаємо, 5 листопада уряд України затвердив програму соціальної допомоги «Зимова підтримка», яка передбачає одноразову виплату у розмірі 6500 грн для найвразливіших категорій населення. Програма охопить понад 660 тис. осіб. Кошти будуть нараховані автоматично через Пенсійний фонд, і призначені для: дітей-сиріт, дітей під опікою/з інвалідністю (у прийомних сім’ях), внутрішньо-переміщених осіб з дітьми/інвалідністю та самотніх пенсіонерів.