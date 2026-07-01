Українців попередили про смертельну небезпеку через спеку: хто в зоні ризику

Спека / © ТСН

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Спека становить небезпеку не лише для літніх людей, а й для молоді. Причиною можуть бути й серцево-судинні вади, про які людина може не знати.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповіла кандидатка медичних наук Людмила Смоліна.

За її словами, люди старшого віку частіше належать до групи ризику через супутні захворювання. Водночас небезпечні наслідки спеки можуть виникнути і в молодих людей. Зокрема, якщо вони мають вроджені серцево-судинні патології, які досі не були діагностовані.

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Експертка пояснила, що через недостатнє споживання рідини кров стає в’язкішою, через що серцю важче її перекачувати.

«Якщо немає водного балансу, кров стає в’язкіша. Серцю, як мотору, тяжче її перекачувати, судини напружуються і зростає ризик інфарктів та інсультів. Тому не нехтуйте водним балансом і ліками», — зазначила Смоліна.

Також Людмила Смоліна зазначила, що під час потовиділення організм втрачає мікроелементи, тому їх потрібно поповнювати. За її словами, для цього недостатньо лише звичайної води — бажано вживати воду з мікроелементами, щоб компенсувати їхній дефіцит.

Експертка наголосила, що для окремих пацієнтів навіть такі, на перший погляд, незначні чинники, пов’язані зі спекою, можуть мати фатальні наслідки.

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