Осінній листок / фото ілюстративне / © pexels.com

Реклама

У суботу, 31 жовтня, в більшості регіонів України очікується хмарна погода з помірними та невеликими дощами, помірним вітром і денною температурою від +7 до +15 градусів.

Детальний прогноз погоди — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Реклама

Погода в Україні

За даними керівника Черкаського гідрометцентру Віталія Постриганя, до кінця жовтня суттєвих змін погоди не очікується: буде хмарно із невеликими дощами та тепло до 15 градусів вище нуля вдень.

Реклама

Як зазначає синоптик, від неділі, 1 листопада, через Чорноморський циклон до країни прийде перша хвиля похолодання, а на початку тижня завдяки арктичному антициклону температура впаде нижче +8. Після 4 листопада більшість прогностичних центрів прогнозують перший епізод передзим’я з можливим снігом та температурою близько 0.

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що на погоду 31 жовтня в Україні буде впливати циклон.

«Він попередні дні станціонував над Чорним морем, а завтра буде рухатися із східних акваторій у північному напрямку. Тому у таких регіонах як південні області, центральна а також Сумщина та Чернігівщина очікувано помірні дощі. А на решті території місцями невеликі», — повідомляють синоптики.

Вітер дутиме переважно північно-західного напрямку і тільки у східних областях ще південно-східного та зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.

Реклама

Вночі очікується +2…+8 градусів тепла, а у денні години +7…+12 градусів тепла.

Погода в Україні 31 жовтня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині 31 жовтня буде хмарно та місцями із невеликими дощами. Вітер дутиме північно-західний та зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +3 до +8 градусів тепла, вдень очікується від +7 до +12 градусів вище нуля. У Києві вночі буде від +6 до +8 градусів тепла, вдень очікується близько +10 градусів.

Погода у Львові

На Львівщині 31 жовтня погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску та вплив висотної улоговини. У регіоні буде хмарно із проясненнями, часом пройдуть невеликі дощі, також зберігатиметься слабкий туман.

Реклама

Вітер дутиме північно-західний з переходом на північно-східний та зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі коливатиметься від +2 до +7 градусів тепла, вдень очікується від +5 до +10 градусів тепла.

У Львові температура повітря вночі становитиме від +5 до +7 градусів тепла, вдень очікується від +8 до +10 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 31 жовтня буде хмарно із дощами. Вітер дутиме північно-східний та зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря по області коливатиметься:

вночі від +6 до +11 градусів тепла;

вдень від +10 до +15 градусів тепла.

У місті Дніпро очікується:

вночі від +8 до +10 градусів тепла;

вдень від +12 до +14 градусів вище нуля.

Погода в Одесі

На Одещині та у місті Одеса 31 жовтня буде хмарно. Вночі пройде невеликий дощ, вдень без істотних опадів.

Вітер дутиме північно-західний та зі швидкістю 9-14 м/с.

Температура повітря вночі по області очікується від +5 до +10 градусів тепла, а вдень від +9 до +14 градусів тепла. На автошляхах області видимість буде добра.

В Одесі температура повітря вночі коливатиметься від +7 до +9 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +10…+12 градусів тепла.

Погода у Харкові

На Харківщині 31 жовтня буде хмарно з проясненнями. Вночі пройде невеликий, вдень помірний дощ. Вітер дутиме південно-східний та зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +4 до +9 градусів тепла, вдень буде від +7 до +12 градусів тепла.

У Харкові температура повітря вночі буде від +6 до +8 градусів тепла, вдень очікується від +9 до +11 градусів вище нуля.

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на початку листопада 2026 року.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини партнерів

Новини партнерів