Погода зіпсується / © Associated Press

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У неділю в Україні знижуватиметься температура повітря, а в деяких областях прогнозують мокрий сніг та штормовий вітер.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

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Прогноз погоди на 22 листопада

У західних областях вночі без істотних опадів, вдень подекуди невеликий дощ і мокрий сніг. У Карпатах значний сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Нічна температура повітря -3 +2 градуси, денна +2 +7 градусів. У Карпатах вночі -3 -8 градусів, вдень 0 -5 градусів.

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У північних областях передбачається мінлива хмарність, без опадів. Вітер вночі західний, вдень південно-західний, 5- 10 м/с. Нічна температура повітря 0 -5 градусів, денна 0 +5 градусів.

У центральних областях триватиме погода без опадів. Вітер вночі західний, вдень південно-західний, 5-10 м/с. Нічна температура повітря -3 +2 градуси, денна +2 +7 градусів.

У південних областях і в Криму очікується невеликий дощ. Вітер вночі північно-західний, вдень змінних напрямків, 5-10 м/с. Нічна температура повітря +2 +7 градусів, денна +7 +12 градусів.

У східних областях вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний із переходом вдень на південно-західний, 5-10 м/с. Нічна температура повітря 0 +5 градусів, денна +2 +7 градусів.

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Раніше синоптики повідомили, що зима 2026–2027 років в Україні очікується дещо теплішою за кліматичну норму (в середньому на 1–2 °C вище багаторічних значень), проте погода буде мінливою і контрастною. Водночас під час вторгнення арктичного повітря в окремих регіонах нічна температура може опуститися до -20 °C.

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