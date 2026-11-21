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Українців попередили про сніг та штормовий вітер: де вируватиме негода 22 листопада
Циклон та атмосферні фронти почали активно впливати на погоду в Україні — надалі, крім опадів, в країні очікується похолодання.
У неділю в Україні знижуватиметься температура повітря, а в деяких областях прогнозують мокрий сніг та штормовий вітер.
Про це повідомив «Укргідрометцентр».
Прогноз погоди на 22 листопада
У західних областях вночі без істотних опадів, вдень подекуди невеликий дощ і мокрий сніг. У Карпатах значний сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Нічна температура повітря -3 +2 градуси, денна +2 +7 градусів. У Карпатах вночі -3 -8 градусів, вдень 0 -5 градусів.
У північних областях передбачається мінлива хмарність, без опадів. Вітер вночі західний, вдень південно-західний, 5- 10 м/с. Нічна температура повітря 0 -5 градусів, денна 0 +5 градусів.
У центральних областях триватиме погода без опадів. Вітер вночі західний, вдень південно-західний, 5-10 м/с. Нічна температура повітря -3 +2 градуси, денна +2 +7 градусів.
У південних областях і в Криму очікується невеликий дощ. Вітер вночі північно-західний, вдень змінних напрямків, 5-10 м/с. Нічна температура повітря +2 +7 градусів, денна +7 +12 градусів.
У східних областях вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний із переходом вдень на південно-західний, 5-10 м/с. Нічна температура повітря 0 +5 градусів, денна +2 +7 градусів.
Раніше синоптики повідомили, що зима 2026–2027 років в Україні очікується дещо теплішою за кліматичну норму (в середньому на 1–2 °C вище багаторічних значень), проте погода буде мінливою і контрастною. Водночас під час вторгнення арктичного повітря в окремих регіонах нічна температура може опуститися до -20 °C.