Українців попередили про ускладнення руху на польському кордоні: в чому річ

На кордоні України з Польщею на пункті пропуску «Рава-Руська» можливе повільніше оформлення транспорту на виїзд, адже працюватиме лише одна смуга руху. Причина — початок ремонту дороги.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Ремонт дорожнього покриття перед пунктом пропуску «Рава-Руська» розпочався вранці 7 жовтня. Роботи проводяться на смугах руху як на в’їзд до України, так і на виїзд. За попередніми даними, ремонт триватиме до 30 жовтня.

Ремонт розпочався зі смуг в’їзду, де рух тимчасово повністю перекриють. Транспорт скеровуватимуть на одну зі смуг, призначених для виїзду з України.

«Через це можливе уповільнення оформлення транспортних засобів на виїзд, адже працюватиме лише одна смуга руху», — зазначили в ДПСУ.

Там закликали врахувати це під час планування подорожі та, за можливості, обирати інші пункти пропуску.

Нагадаємо, 5 жовтня технічний збій у польській митній системі ускладнив рух вантажного транспорту на кордоні з Україною. На виїзд з України пропускали лише транспорт без вантажу.