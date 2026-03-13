Українців попередили про весняну небезпеку: що відомо

Лід / © УНІАН

В Україні на водоймах почав скресати лід, тому прогулянки по ньому можуть закінчитися трагедією. Синоптики просять не виходити на кригу. Через потепління вона вже втратила свою міцність.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Фахівці зазначають, що під дією сонячного проміння і течії лід стає тоншим та розпадається на окремі крижини. Попри те, що візуально поверхня може здаватися міцною, насправді вона вже крихка та нездатна витримати вагу людини.

«Виходити на такий лід вкрай небезпечно, адже він може проламатися будь-якої миті», — зауважують у центрі.

Українців закликають бути відповідальними та не ризикувати життям заради прогулянок чи риболовлі. З настанням тепла пересування водоймами стає смертельно небезпечним.

Нагадаємо, в Харкові на водоймі під кригу провалилися шестеро дітей. Місцевий мешканець врятував чотирьох, проте двоє хлопців загинули.

А в селі Юрківка Черкаської області в місцевому ставку виявили тіла двох маленьких дітей — віком 5 і 6 років.