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Українців попередили про відключення світла на весь день: що відомо про графіки
«Укренерго» оголосило про відключення світла 3 листопада.
У частині областей України 3 листопада протягом усієї доби застосовуватимуть вимушені заходи обмеження споживання електроенергії для населення та промислових підприємств.
Про це повідомили у НЕК «Укренерго».
Графіки відключення світла — що відомо
За даними компанії, обмеження діятимуть з 00:00 до 23:59. Зокрема, у цей період застосовуватимуть:
графіки обмеження потужності — для промисловості;
графіки погодинних відключень — для всіх інших категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 4 черг).
Головною причиною запровадження вимушених обмежень є наслідки масованих російських атак на об’єкти української енергетичної інфраструктури.
В «Укренерго» попереджають, що через обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися. Графіки відключень радять стежити на сторінках своїх обленерго та ощадливо використовувати світло, коли воно є.
Відключення світла — останні новини
Нагадаємо, у Києві скасували екстрені відключення електроенергії та повернулися до погодинних графіків. Тепер мешканці столиці знову можуть орієнтуватися на запланований розклад відключень.
Також у понеділок, 2 листопада, в частині регіонів України знову обмежуватимуть електропостачання через наслідки російських атак.