Українців попередили про відключення світла на весь день: що відомо про графіки

Відключення світла

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У частині областей України 3 листопада протягом усієї доби застосовуватимуть вимушені заходи обмеження споживання електроенергії для населення та промислових підприємств.

Про це повідомили у НЕК «Укренерго».

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Графіки відключення світла — що відомо

За даними компанії, обмеження діятимуть з 00:00 до 23:59. Зокрема, у цей період застосовуватимуть:

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графіки обмеження потужності — для промисловості;

графіки погодинних відключень — для всіх інших категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 4 черг).

Головною причиною запровадження вимушених обмежень є наслідки масованих російських атак на об’єкти української енергетичної інфраструктури.

В «Укренерго» попереджають, що через обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися. Графіки відключень радять стежити на сторінках своїх обленерго та ощадливо використовувати світло, коли воно є.

Відключення світла — останні новини

Нагадаємо, у Києві скасували екстрені відключення електроенергії та повернулися до погодинних графіків. Тепер мешканці столиці знову можуть орієнтуватися на запланований розклад відключень.

Також у понеділок, 2 листопада, в частині регіонів України знову обмежуватимуть електропостачання через наслідки російських атак.

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