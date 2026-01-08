Українців попередили про жорсткі відключення світла: нардеп стривожив заявою

Відключення світла.

Цілком ймовірно, що наступний тиждень буде одним з найскладніших в енергетиці України. Зокрема, споживання електроенергії зростатиме на тлі значного похолодання.

Про це заявив нардеп, член комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк в ефірі “КИЇВ24”.

За словами депутата, агресорка Росія може готуватися, аби завдати масованого удару вже наступного тижня, коли будуть сильні морози.

“З великою ймовірністю, ворог використає цей шанс для того, аби завдати чергового удару по українській енергетиці”, - висловився він.

Нагадаємо, очільник правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко попередив, що через люті морози світла буде менше. Він пояснив, що похолодання до 23 градусів морозу само собою не є критичним фактором. Однак масовані удари суттєво погіршили ситуацію в Україні і зумовили запровадження вимушених обмежень електропостачання.