Українців попередили, що не варто робити під час роботи мобільних груп ППО (фото)

Кулі від кулемета. Фото: Сергій Бескрестнов

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Під час роботи мобільних вогневих груп проти дронів-камікадзе типу Shahed українцям не можна стояти біля вікон, навіть якщо звуки пострілів лунають здалеку.

Про це написав військовий фахівець з систем РЕБ та зв’язку, голова «Центру радіотехнологій» Сергій Бескрестнов, позивний «Флеш».

«Куля від кулемета летить на багато кілометрів і вона дуже небезпечна», — йдеться в повідомленні.

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Він також порадив відсунути ліжка від вікон, щоби знизити ризик поранення під час нічних атак.

Кулі від кулемета. Фото: Сергій Бескрестнов

Кулі від кулемета. Фото: Сергій Бескрестнов

Кулі від кулемета. Фото: Сергій Бескрестнов

Нагадаємо, під час нічної атаки російських військ, що відбулася у вівторок, 10 червня, українська протиповітряна оборона успішно знешкодила 284 ворожі цілі в небі над Україною.