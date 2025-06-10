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Українців попередили, що не варто робити під час роботи мобільних груп ППО (фото)
Навіть якщо постріли ППО лунають далеко не варто підходити до вікон.
Під час роботи мобільних вогневих груп проти дронів-камікадзе типу Shahed українцям не можна стояти біля вікон, навіть якщо звуки пострілів лунають здалеку.
Про це написав військовий фахівець з систем РЕБ та зв’язку, голова «Центру радіотехнологій» Сергій Бескрестнов, позивний «Флеш».
«Куля від кулемета летить на багато кілометрів і вона дуже небезпечна», — йдеться в повідомленні.
Він також порадив відсунути ліжка від вікон, щоби знизити ризик поранення під час нічних атак.
Нагадаємо, під час нічної атаки російських військ, що відбулася у вівторок, 10 червня, українська протиповітряна оборона успішно знешкодила 284 ворожі цілі в небі над Україною.