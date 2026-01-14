Українців попереджають про небезпечні "листи від Міненерго": що відомо

Фейковий лист

Українців попереджають про нову фішингову розсилку електронних листів від імені Міністерства енергетики України. Це — фейк.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Як зазначається, листи містять заклики до оплати та вкладені файли чи посилання для завантаження.

«Повідомляємо, що Міненерго не здійснює таких розсилок», — акцентують у Центрі.

Традиційно, інформація може містити шкідливе програмне забезпечення. Після відкриття виникає ризик несанкціонованого доступу до комп’ютерів і даних.

«Закликаємо не відкривати вкладення, не переходити за посиланнями та не здійснювати жодних оплат за такими листами», — йдеться у повідомленні.

Українців закликають поширювати інформацію про фейк та довіряти лише офіційним каналам комунікації.

Раніше ми писали, що на Миколаївщині жінка постраждала через фішингове посилання. Так, у результаті вона втратила суму коштів.

Стало відомо, що мешканка Братської громади після переходу за фейковим посиланням про «грошову допомогу» втратила свої гроші.

Правоохоронці повідомили, що жінка побачила в соціальній мережі оголошення про можливість отримати фінансову підтримку від міжнародних партнерів. Перейшовши за посиланням, вона ввела персональні дані, реквізити банківської картки та код підтвердження з телефону. Це коштувало їй 100 тисяч гривень.