- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 422
- Час на прочитання
- 1 хв
Українців попереджають про небезпечні "листи від Міненерго": що відомо
У ЦПД наголошують: у жодному разі не можна переходити за посиланням «листа від Міненерго», яке розсилають шахраї, аби не втратити важливі дані.
Українців попереджають про нову фішингову розсилку електронних листів від імені Міністерства енергетики України. Це — фейк.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Деталі
Як зазначається, листи містять заклики до оплати та вкладені файли чи посилання для завантаження.
«Повідомляємо, що Міненерго не здійснює таких розсилок», — акцентують у Центрі.
Традиційно, інформація може містити шкідливе програмне забезпечення. Після відкриття виникає ризик несанкціонованого доступу до комп’ютерів і даних.
«Закликаємо не відкривати вкладення, не переходити за посиланнями та не здійснювати жодних оплат за такими листами», — йдеться у повідомленні.
Українців закликають поширювати інформацію про фейк та довіряти лише офіційним каналам комунікації.
Раніше ми писали, що на Миколаївщині жінка постраждала через фішингове посилання. Так, у результаті вона втратила суму коштів.
Стало відомо, що мешканка Братської громади після переходу за фейковим посиланням про «грошову допомогу» втратила свої гроші.
Правоохоронці повідомили, що жінка побачила в соціальній мережі оголошення про можливість отримати фінансову підтримку від міжнародних партнерів. Перейшовши за посиланням, вона ввела персональні дані, реквізити банківської картки та код підтвердження з телефону. Це коштувало їй 100 тисяч гривень.