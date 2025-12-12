- Дата публікації
Українців попереджають про небезпечний задум армії РФ: що просять зробити
Військовий аналітик розповів, що солдати РФ використовують приватні оселі українців, аби встановити обладнання для наведення дронів.
Російські солдати можуть використовувати приватні будинки для розміщення обладнання, що може слугувати ретранслятором або елементом системи наведення для ударних дронів-камікадзе типу «Шахед».
Про це повідомив військовий аналітик Сергій Бескрестнов («Флеш»).
«Для цього вони планують вибирати приватні будинки і, ймовірно, літніх людей. Будь ласка, попередьте своїх літніх батьків і сусідів звертати увагу на подібні прохання сторонніх людей», — зазначив Сергій «Флеш».
Також додав, що окупанти можуть попросити встановити у дворі чи в будинку «невелику коробку». Її «потрібно підключити до розетки і, якщо це можливо, до Інтернету».
Нагадаємо, заяви росіян про повне захоплення Сіверська Донецької області не відповідають дійсності, за місто тривають бої. В українських військових там ускладнена логістика, їжу та боєприпаси бійцям доставляють дронами та наземними роботизованими комплексами.
Також у Покровсько-Мирноградській агломерації триває активна оборона. Російські сили постійно намагаються її прорвати та зайти до міської забудови.