Українців попереджають про небезпечний задум армії РФ: що просять зробити

Армія РФ / © Associated Press

Реклама

Російські солдати можуть використовувати приватні будинки для розміщення обладнання, що може слугувати ретранслятором або елементом системи наведення для ударних дронів-камікадзе типу «Шахед».

Про це повідомив військовий аналітик Сергій Бескрестнов («Флеш»).

«Для цього вони планують вибирати приватні будинки і, ймовірно, літніх людей. Будь ласка, попередьте своїх літніх батьків і сусідів звертати увагу на подібні прохання сторонніх людей», — зазначив Сергій «Флеш».

Реклама

Також додав, що окупанти можуть попросити встановити у дворі чи в будинку «невелику коробку». Її «потрібно підключити до розетки і, якщо це можливо, до Інтернету».

Нагадаємо, заяви росіян про повне захоплення Сіверська Донецької області не відповідають дійсності, за місто тривають бої. В українських військових там ускладнена логістика, їжу та боєприпаси бійцям доставляють дронами та наземними роботизованими комплексами.

Також у Покровсько-Мирноградській агломерації триває активна оборона. Російські сили постійно намагаються її прорвати та зайти до міської забудови.