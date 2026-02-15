ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
68
Час на прочитання
2 хв

Українців попереджають про негоду: прогноз на 16 лютого

У низці регіонів України завтра, 16 лютого, очікується негода. Слід подбати про власну безпеку.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Негода

Негода / © ТСН

У понеділок, 16 лютого, у низці областей очікується негода. Оголошено перший рівень небезпечності. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Де очікується негода 16 лютого

У Київській та Чернігівській областях очікується значний сніг. У Сумській, Черкаській, Полтавській та Харківській областях — мокрий сніг та дощ. Оголошено перший рівень небезпечності.

«В Україні, крім заходу, пориви вітру 15-20 м/с, в більшості північних та Вінницькій областях вночі та вранці хуртовини. І рівень небезпечності, жовтий», — наголосили синоптики.

Застерігають, що погіршення погодних умов може ускладнити роботу енергетичних, будівельних, комунальних підприємств, порушення руху транспорту та життєдіяльності населення.

Погода в Києві та області

У Києві та на Київщині також повідомили про те, що насувається негода.

«Хмарно. Вночі значний сніг, вдень місцями невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця», — пишуть у гідрометцентрі.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-18 м/с, вночі та вранці хуртовини.

Температура по області вночі та вдень 4-9° морозу, а у Києві — 7-9° морозу.

«16 лютого вночі значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, вночі та вранці хуртовини», — зазначають фахівці.

Рівень небезпечності ідентичний.

Погода на Вінничині

Як повідомляє Вінницький обласний центр з гідрометеорології, 16 лютого в області очікуються небезпечні метеорологічні явища.

«Хмарно, вночі сніг, хуртовина, вдень без істотних опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура у Вінниці вночі 9-11° морозу, вдень 6-8° морозу. Температура у Вінницькій області вночі 7-12° морозу, вдень 4-9° морозу», — зазначили метеорологи.

Жителів закликали бути вкрай уважними та обережними. На дорогах ожеледиця, а вночі — хуртовина

«І рівень небезпечності, жовтий», — акцентували у центрі.

Погода на Харківщині

Мешканців Харківщини також попередили про небезпечні метеорологічні явища 16 лютого.

«Вранці та вдень 16 лютого по місту та області очікуються пориви вітру, 15 — 20 м/с», — йдеться у повідомленні Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

Також оголошено перший рівень небезпечності — жовтий.

Раніше ми повідомляли, що на сході України стався колапс — через рапове потепління підтоплено низку міст. Зокрема, постраждали Краматорськ, Слов’янськ, Луганськ та населені пункти Харківщини. У Мережі публікують кадри наслідків.

Дата публікації
Кількість переглядів
68
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie