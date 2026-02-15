Українців попереджають про негоду: прогноз на 16 лютого

Негода / © ТСН

Реклама

У понеділок, 16 лютого, у низці областей очікується негода. Оголошено перший рівень небезпечності.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Де очікується негода 16 лютого

У Київській та Чернігівській областях очікується значний сніг. У Сумській, Черкаській, Полтавській та Харківській областях — мокрий сніг та дощ. Оголошено перший рівень небезпечності.

Реклама

«В Україні, крім заходу, пориви вітру 15-20 м/с, в більшості північних та Вінницькій областях вночі та вранці хуртовини. І рівень небезпечності, жовтий», — наголосили синоптики.

Застерігають, що погіршення погодних умов може ускладнити роботу енергетичних, будівельних, комунальних підприємств, порушення руху транспорту та життєдіяльності населення.

Погода в Києві та області

У Києві та на Київщині також повідомили про те, що насувається негода.

«Хмарно. Вночі значний сніг, вдень місцями невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця», — пишуть у гідрометцентрі.

Реклама

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-18 м/с, вночі та вранці хуртовини.

Температура по області вночі та вдень 4-9° морозу, а у Києві — 7-9° морозу.

«16 лютого вночі значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, вночі та вранці хуртовини», — зазначають фахівці.

Рівень небезпечності ідентичний.

Реклама

Погода на Вінничині

Як повідомляє Вінницький обласний центр з гідрометеорології, 16 лютого в області очікуються небезпечні метеорологічні явища.

«Хмарно, вночі сніг, хуртовина, вдень без істотних опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура у Вінниці вночі 9-11° морозу, вдень 6-8° морозу. Температура у Вінницькій області вночі 7-12° морозу, вдень 4-9° морозу», — зазначили метеорологи.

Жителів закликали бути вкрай уважними та обережними. На дорогах ожеледиця, а вночі — хуртовина

«І рівень небезпечності, жовтий», — акцентували у центрі.

Реклама

Погода на Харківщині

Мешканців Харківщини також попередили про небезпечні метеорологічні явища 16 лютого.

«Вранці та вдень 16 лютого по місту та області очікуються пориви вітру, 15 — 20 м/с», — йдеться у повідомленні Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

Також оголошено перший рівень небезпечності — жовтий.

Раніше ми повідомляли, що на сході України стався колапс — через рапове потепління підтоплено низку міст. Зокрема, постраждали Краматорськ, Слов’янськ, Луганськ та населені пункти Харківщини. У Мережі публікують кадри наслідків.