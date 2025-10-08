"Резерв+" тимчасово зупинить роботу: які послуги не працюватимуть

«Резерв+» / © armyinform.com.ua

У четвер, 9 жовтня, у реєстрі «Оберіг» триватимуть планові технічні роботи. Термін становитиме з 00:00 до 06:00.

Про це повідомили у Міноборони.

Під час обмежень у застосунку «Резерв+» тимчасово не можна буде отримати послуги чи оновити документ.

Українцям радять заздалегідь завантажити PDF-версію, щоб завжди мати електронний військово-обліковий документ під рукою. Як це зробити? Слід натиснути на три крапки, які ви побачите на головному екрані застосунку, і обрати опцію «Завантажити PDF».

«Роботи завершаться о 06:00, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі», — запевнили у відомстві.

Раніше у застосунку «Резерв+» додалися дві нові відстрочки. Вони охоплять людей із тимчасовою непридатністю за результатами ВЛК, а також сімей, де дружина або чоловік — військові та мають дитину до 18 років.

«Продовжуємо розширювати кількість відстрочок у Резерв+. Наша ціль — щоб у застосунку можна було оформити всі відстрочки, які передбачені законом. І ми поступово до цього рухаємося», — сказала заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.