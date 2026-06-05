Українців суворо штрафують на кордоні: за що можна втратити кругленьку суму

Розмір штрафів залежить від порушення / © УНІАН

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Українцям, які планують поїздку до країн ЄС, варто заздалегідь ознайомитися з митними правилами. Порушення законодавства може обернутися серйозними штрафами та навіть конфіскацією грошей або товарів.

Митний кодекс передбачає штрафи за недотримання законодавчих вимог.

Серед найбільш поширених такі:

стаття 471 — ухилення від декларування товарів і валюти (якщо сума перевищує 10 000 євро в еквіваленті)

стаття 474 — перешкоджання посадовим особам оглянути товар, транспортні засоби і документи під час митної перевірки

стаття 482 — спроба ухилитися від митного контролю

стаття 483 — намагання приховати товар при виїзді або в’їзді

стаття 485 — ухилення від сплати податків та інших митних платежів

Розміри штрафів варіюються і можуть доходити до 150% вартості продукції. Також у більшості випадків транспортовані речі конфіскують без повернення власникам.

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Нагадаємо, від 1 червня в Україні не змінюються базові правила перетину кордону для військовозобов’язаних чоловіків — вони й надалі регулюватимуться чинним мобілізаційним законодавством. Водночас уже в червні запрацює новий онлайн-сервіс від Держприкордонслужби, який дозволить перевіряти тимчасові обмеження на виїзд за кордон.

Раніше ми також писали про заборони для чоловіків до 60 років, винятки для осіб з інвалідністю та нові правила перетину кордону для жінок. Більше про це читайте у новині.

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