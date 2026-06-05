- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 309
- Час на прочитання
- 1 хв
Українців суворо штрафують на кордоні: за що можна втратити кругленьку суму
Українцям варто ознайомитися з правилами перетину кордону, аби не наражатися на неприємності. За деякі порушення загрожують чималі штрафи.
Українцям, які планують поїздку до країн ЄС, варто заздалегідь ознайомитися з митними правилами. Порушення законодавства може обернутися серйозними штрафами та навіть конфіскацією грошей або товарів.
Митний кодекс передбачає штрафи за недотримання законодавчих вимог.
Серед найбільш поширених такі:
стаття 471 — ухилення від декларування товарів і валюти (якщо сума перевищує 10 000 євро в еквіваленті)
стаття 474 — перешкоджання посадовим особам оглянути товар, транспортні засоби і документи під час митної перевірки
стаття 482 — спроба ухилитися від митного контролю
стаття 483 — намагання приховати товар при виїзді або в’їзді
стаття 485 — ухилення від сплати податків та інших митних платежів
Розміри штрафів варіюються і можуть доходити до 150% вартості продукції. Також у більшості випадків транспортовані речі конфіскують без повернення власникам.
Нагадаємо, від 1 червня в Україні не змінюються базові правила перетину кордону для військовозобов’язаних чоловіків — вони й надалі регулюватимуться чинним мобілізаційним законодавством. Водночас уже в червні запрацює новий онлайн-сервіс від Держприкордонслужби, який дозволить перевіряти тимчасові обмеження на виїзд за кордон.
Раніше ми також писали про заборони для чоловіків до 60 років, винятки для осіб з інвалідністю та нові правила перетину кордону для жінок. Більше про це читайте у новині.