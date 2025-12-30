Українців тепер годуватимуть в ТЦК: нові правила від Кабміну

Харчування у ТЦК: Кабмін оновив правила для мобілізованих / © ТСН.ua

Мобілізованих українців, чи добровольців, які мають намір підписати контракт, тепер годуватимуть у ТЦК.

Про це повідомляє Міноборони.

Так, Кабмін оновив правила організації харчування громадян, які прибувають до ТЦК та СП під час мобілізації. Згідно зі змінами, громадян, які прибувають до військкоматів під час мобілізації, забезпечуватимуть харчуванням за рахунок держави згідно з Каталогом продуктів харчування, який використовується у ЗСУ.

«Зміни до порядку проведення мобілізації та норм харчування дозволять краще організувати забезпечення людей на етапі підготовки до відправлення у війська та до моменту зарахування до списків військових частин», — зазначили у Міноборони.

