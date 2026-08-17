Українців терміново попередили про загрозу пусків ракет Х-22: деталі від ПС

Ракетний удар по Україні / © ТСН

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Над Чорним морем 17 серпня зафіксовано російський бомбардувальним-ракетоносець Ту-22м3. Він може запустити по Україні крилаті ракети Х-22.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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«Увага! Ту-22м3 в акваторії Чорного моря. Існує загроза пусків ракет Х-22!» — йдеться у попередженні від Повітряних сил.

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Вони також поінформували про польоти російських дронів у Запорізькій, Сумській, Чернігівській областях та у напрямку Одеської області.

Зауважимо, військовий експерт Іван Тимочко попередив, що на День Незалежності України Росія може посилити ракетні удари або влаштувати диверсії через символічність дати. Експерт зазначивши, що держава готується до такого сценарію. Він закликав громадян уникати великих скупчень людей і бути готовими до можливих провокацій та пропаганди з боку агресора.

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