Українців визнали одними з найтоксичніших в ігровій спільноті

Українські користувачі сервісу Steam потрапили до п’ятірки спільнот, які найчастіше залишають негативні відгуки про відеоігри.

Про це повідомляють аналітики порталу The Nerd Stash, які проаналізували мільйони рецензій на ігри у найпопулярнішому світовому ігровому магазині.

Як зазначається у звіті, дослідники прагнули з’ясувати, представники яких мовних груп є найбільш критично налаштованими. Для цього вони обрали 14 найпопулярніших проєктів у Steam, серед яких були як платні блокбастери, так і безкоштовні хіти. До переліку потрапили, зокрема, Grand Theft Auto V, Baldur’s Gate 3, Counter-Strike 2, Elden Ring та Apex Legends.

Після збору даних усі відгуки розподілили за мовою написання та визначили відсоток позитивних і негативних рецензій для кожної групи. На основі цього розрахунку було сформовано рейтинг, у якому термін «токсичність» використовується як умовне позначення рівня критичності гравців.

Лідери за кількістю негативних оцінок

Перше місце у списку посіли користувачі, які пишуть японською: лише 55,5% їхніх відгуків були позитивними. На другій позиції опинилися гравці, що залишають рецензії спрощеною китайською мовою (57,4% схвальних коментарів). Третю сходинку зайняли користувачі з традиційною китайською (66,1%), четверту — геймери, які пишуть корейською (70,9%).

На п’ятому місці несподівано опинилися українці: за даними дослідження, 79,1% відгуків українською мовою мали позитивний характер, решта ж належали до категорії негативних. Таким чином, українська спільнота увійшла до п’ятірки найкритичніших геймерів у світі.

Далі у рейтингу йдуть російськомовні користувачі (80,1% позитивних рецензій) та німці (81,5%). До десятки також увійшли італійці, турки та французи.

Найдружніші спільноти

На протилежному боці рейтингу опинилися гравці з Румунії: 93,4% їхніх рецензій виявилися позитивними. Високий рівень підтримки розробників продемонстрували також португальці (93%), данці (91,3%) та в’єтнамці (90,1%).

Чому ці дані можуть бути умовними

Фахівці звертають увагу, що результати не варто сприймати як остаточні та беззаперечні. На підсумкові показники вплинули одразу кілька чинників.

По-перше, у розрахунок бралося відсоткове співвідношення позитивних і негативних відгуків, а не їхня загальна кількість. Тобто навіть невелика активність користувачів певної мовної групи могла суттєво позначитися на результатах.

По-друге, вибір лише 14 ігор також вніс корективи, адже в різних регіонах популярні різні жанри й тайтли. Відтак оцінки конкретних ігор могли мати більший вплив, ніж загальна картина.

По-третє, на статистику іноді впливають так звані «рейтингові атаки», коли гравці навмисно масово занижують оцінки через невдоволення діями розробників. Подібні випадки вже траплялися, наприклад, з трилогією S.T.A.L.K.E.R., коли частина російських користувачів знижувала рейтинги через відсутність російської локалізації.

Аналітики підсумували, що отримані результати варто розглядати радше як показник рівня критичності різних геймерських спільнот, а не як об’єктивне визначення їхньої «токсичності».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відеоігри виявилися корисними для інтелекту. Нове масштабне дослідження показало: діти, які частіше грають у відеоігри, демонструють зростання рівня IQ — в середньому на 2,5 пункти за два роки.