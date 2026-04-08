Українців за кордон випускатимуть по-новому: що змінює цифрова система EES

Від 10 квітня на кордонах 29 європейських країн запрацює цифрова система в’їзду-виїзду (Entry/Exit System — EES). Нові правила передбачають обов’язкову біометричну реєстрацію для громадян країн, що не входять до складу Євросоюзу, зокрема й для українців.

Про це йдеться в офіційному роз’ясненні Європейського Союзу.

Як відбуватиметься перевірка на кордоні

Під час першого перетину кордону після запуску системи мандрівники мають пройти повну реєстрацію. Вона включає сканування закордонного паспорта, створення цифрового фото обличчя та зняття відбитків пальців. Для дітей віком до 12 років діє виняток — відбитки пальців у них не братимуть.

Отримані біометричні дані зберігатимуться в єдиній базі протягом трьох років. У разі відмови від проходження біометричної реєстрації пасажиру буде відмовлено у в’їзді на територію країн-учасниць.

Для чого вправаджують систему EES

Система EES повністю замінить традиційне штампування паспортів на цифрові записи. Це дозволить автоматично фіксувати дату та місце кожного в’їзду і виїзду, а також контролювати дотримання правил короткострокового перебування у Шенгенській зоні.

Головними цілями нової системи є пришвидшення перевірок завдяки автоматизації, що дозволить скоротити час перебування на кордоні. Також цифровізація даних посилить безпеку, допомагаючи ефективніше виявляти підробні документи та боротися з нелегальною міграцією. Крім того, це підвищить прозорість контролю, оскільки Євросоюз отримає єдину базу для точного моніторингу пасажиропотоку з іншими країнами.

Нові правила поширюються на подорожі до 29 європейських країн, що входять до Шенгенського простору. Система EES розроблена як ключовий інструмент оптимізації зовнішніх кордонів ЄС для забезпечення вільного та безпечного пересування всередині зони. Дані збиратимуться безпосередньо у пунктах пропуску через державний кордон.

Раніше ми писали, чи можна виїхати за кордон лише за ID-карткою.

Нагадаємо, в Україні планується запуск пасажирського потяга до Болгарії, який курсуватиме через територію Румунії.