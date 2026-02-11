ТСН у соціальних мережах

Запасіться водою і продуктами: МВС звернулось до українців

Українцям радять підготувати воду, медикаменти та їжу, а також заздалегідь бути готовими до можливих надзвичайних ситуацій.

Наталія Магдик
Через триваючі обстріли енергетичної та водної інфраструктури в Україні громадян закликають заздалегідь підготуватися до можливих відключень електроенергії, тепла й водопостачання та сформувати запаси найнеобхіднішого.

Про це повідомило МВС України у своєму офіційному Telegram.

Громадянам радять першочергово подбати про запас води — як питної, так і технічної. Рекомендована норма становить щонайменше три літри питної води на добу на одну дорослу людину, а також близько 10–12 літрів води для гігієнічних потреб і приготування їжі. Загальний запас радять розраховувати мінімум на три доби з урахуванням кількості членів родини.

Крім води, українців закликають завчасно підготувати продукти тривалого зберігання, необхідні медикаменти, готівкові кошти, а також не забути про запаси їжі й води для домашніх тварин. У разі перебоїв з водопостачанням можуть знадобитися одноразовий посуд, антисептичні засоби та вологі серветки.

Окрему увагу рекомендують приділити так званій «валізі першої необхідності». У ній мають бути особисті документи, аптечка, засоби особистої гігієни, теплі речі, елементи для обігріву та інші речі, які можуть знадобитися у разі екстреної евакуації або тривалого перебування без комунальних послуг.

Також громадянам радять заздалегідь дізнатися місце розташування найближчих укриттів, Пунктів Незламності, пунктів обігріву та бюветів. Для підвищення енергоефективності рекомендується ущільнити вікна й двері у житлі та постійно тримати зарядженими мобільні пристрої, павербанки й альтернативні джерела електроенергії.

У пам’ятці окремо наголошується на необхідності провести роз’яснювальні бесіди з дітьми щодо правил безпеки та контролювати їх дотримання. Водіям радять перевірити технічний стан транспортних засобів і подбати про наявність достатнього запасу пального.

У період підвищених ризиків громадянам рекомендують обмежити перебування на вулиці без нагальної потреби, особливо у темний час доби, а також використовувати світловідбивні елементи на одязі.

Крім того, українців закликають уважно стежити за офіційними повідомленнями органів влади та екстрених служб. У разі виникнення надзвичайної ситуації необхідно звертатися за номером екстреної допомоги 112. Якщо мобільний зв’язок відсутній, можна підключитися до Wi-Fi та скористатися застосунком «112 Ukraine».

У повідомленні підкреслюється, що завчасна підготовка запасів і турбота про безпеку близьких допоможе легше пережити можливі надзвичайні ситуації в умовах воєнного стану.

