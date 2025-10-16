Українців закликають підготуватися до блекаутів: скільки готівки мати вдома і що ще варто зробити

Блекаут / © Getty Images

Реклама

Росія продовжує нищити енергетичну інфраструктуру України, і відключення світла знову стають буденністю для багатьох громадян. У таких умовах готовність до блекауту — це не лише питання комфорту, а й фінансової безпеки. Адже коли банкомати та термінали не працюють, єдиний вихід — готівка.

У Центрі стратегічних комунікацій пояснили, яку суму варто мати вдома на випадок масштабних відключень і про що ще потрібно подбати заздалегідь.

Скільки готівки потрібно на “чорний день”

Фахівці радять створити запас готівки з розрахунку на один-два тижні. Якщо родина витрачає на повсякденні потреби близько 1 000 грн на день, оптимально мати резерв у межах 10 000–15 000 грн.

Реклама

Купюри варто підготувати різного номіналу — дрібні гроші допоможуть розраховуватися у транспорті, магазинах, на ринках чи в сервісах, де часто немає решти.

Що ще варто підготувати на випадок блекауту

Окрім готівкового резерву, у Центрі радять заздалегідь продумати інші важливі речі, які допоможуть комфортніше та безпечніше пережити відключення світла:

Зв’язок. Запишіть важливі контакти на папері, аби не втратити їх, якщо телефон розрядиться. Розкажіть дітям, де зберігаються записи.

Аптечка. Підготуйте ліки постійного вжитку та базові засоби від застуди й болю.

Документи. Зберігайте копії паспортів, ІПН, медичних довідок тощо у водонепроникному пакеті.

Вода та їжа. Варто мати запас питної води — близько 3 літрів на людину на день, а також технічної — 10–12 літрів. Продукти краще обирати довготривалого зберігання: крупи, консерви, горіхи, сухофрукти, шоколад.

Джерела тепла. Добре мати грілки — електричні, водяні чи каталітичні. Якщо є можливість, придбайте генератор. Він дозволить користуватися обігрівачами та іншими електроприладами, але встановлювати його потрібно лише на відкритому повітрі — не ближче ніж за 6 метрів від вікон.

Фахівці також радять заздалегідь утеплити житло: усунути щілини у вікнах і дверях, використовувати герметик, встановити тепловідбивні екрани за батареями, аби зменшити втрати тепла.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що попри кращу підготовку України до захисту енергооб’єктів та посилення ППО, РФ змінила тактику атак, зосередившись на масованих ударах по 1-3 регіонах, а не по всій країні. Крім того, агресорка змінила технічні характеристики засобів ураження: балістика стала менш вразливою до Patriot, а реактивні безпілотники тепер можуть літати вище і краще маневрувати.