Українців закликали підготуватися до небезпечних погодних умов

Синєгубов попередив про ожеледицю у Харкові / © ТСН

У Харкові на 10 лютого очікуються небезпечні погодні умови.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов попередив про це 9 лютого.

Протягом доби в місті зберігатиметься ожеледь, а на дорогах утворюватиметься ожеледиця.

Водіям радять бути обережними, дотримуватися безпечного швидкісного режиму та дистанції під час руху автошляхами.

Місцева влада нагадує пішоходам також уважно пересуватися тротуарами та пішохідними переходами, щоб уникнути травм через слизьку поверхню.

Нагадаємо, раніше синоптикиня Наталка Діденко спрогнозувала завершення екстремальних холодів в Україні. Найближча ніч стане останньою в періоді екстремальної холоднечі, після чого температура почне відчутно зростати.

Інші синоптики також пояснили, яким ще може бути лютий.