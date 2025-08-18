ТСН у соціальних мережах

Українців закликали зачиняти вікна: у чому причина (фото)

Закриття вікон допоможе уникнути неприємних сюрпризів у домі.

Вікна краще зачиняти

Вікна краще зачиняти / © Pixabay

В Україні почалася сезонна міграція кажанів, і фахівці радять закривати вікна під час відпустки, щоб тварини не потрапили до житла.

Про це повідомила Команда порятунку тварин міста Києва Kyiv Animal Rescue Group у Facebook.

В Україні живуть як осілі, так і мігруючі види кажанів. Одні проводять літо на території країни, інші прилітають зимувати, а деякі лише пролітають через територію України. Під час міграції кажани долають сотні кілометрів і зупиняються на відпочинок у незнайомих місцях.

Якщо вікно відкрите без сітки або є щілина кватирки, тварини можуть залітати всередину й не зуміти знайти вихід. Потрапляння у приміщення небезпечне не лише для мешканців квартири: кажани можуть пошкодитися, а тривала відсутність господарів може бути фатальною для них.

Кажани / © Kyiv Animal Rescue Group

Усі види кажанів, що зустрічаються в Україні, занесені до Червоної книги через стрімке скорочення популяції. Kyiv Animal Rescue Group радить встановлювати сітки на вікна або повністю їх закривати під час відпустки. Це допоможе захистити тварин і убезпечити своє житло від небажаних гостей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Сумах кажани вкусили двох людей, які намагалися вигнати тварин зі своїх помешкань. Постраждалим негайно призначили лікування від сказу.

