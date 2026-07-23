Українців звільнили від частини комунальних платежів: хто і може не платити

Комуналка.

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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), дозволила українцям не оплачувати окремі житлово-комунальні послуги у деяких випадках. Йдеться про ситуації, коли їх неможливо надавати належним чином через наслідки агресії РФ.

Яких саме комунальних послуг це стосується, повідомило видання Новини.Live.

Газопостачання

Через наслідки війни власники пошкодженого або зруйнованого житла можуть не сплачувати за розподіл газу, якщо користування ним стало небезпечним або неможливим. Відповідне рішення ухвалила Національна комісія, що регулює сфери енергетики та комунальних послуг.

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У НКРЕКП пояснили: якщо через обстріли чи руйнування будинку немає можливості безпечно користуватися газом і газовими приладами, плата за послугу доставки блакитного палива не нараховуватиметься.

Це важливо, адже плата за розподіл газу не залежить від того, скільки споживач використав палива протягом місяця. Її розраховують на весь газовий рік і сплачують рівними частинами.

Раніше через це виникали проблеми: люди, які були змушені залишити зруйновані будинки й фактично не користувалися газом, усе одно отримували нарахування за його доставку.

Техобслуговування мереж

Українці, чиє житло було пошкоджене або зруйноване через бойові дії, можуть не сплачувати за технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових систем. Це діятиме протягом усього періоду, коли користуватися газом неможливо.

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У НКРЕКП зазначили, що зміни покликані захистити споживачів від ситуацій, коли їм доводиться оплачувати послуги, які фактично не надаються через наслідки війни.

Крім того, мешканців таких будинків звільнили від обов’язку щомісяця передавати показники газових лічильників оператору газорозподільної системи. Це правило діятиме у період, коли споживання газу у пошкодженому чи зруйнованому житлі неможливе, а плата за його доставку не нараховується.

Раніше система працювала інакше: розмір плати за розподіл газу залежав не від фактичного споживання протягом місяця, а від замовленої річної потужності. Тому навіть у випадках, коли люди не користувалися газом через пошкодження житла, нарахування могли залишатися.

Власникам пошкодженого або зруйнованого житла потрібно звернутися до свого оператора газорозподільної мережі та надати документи, які підтверджують факт пошкодження майна.

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Як повідомлялося, у квитанціях за комуналку — новий платіж - «Управління багатоквартирним будинком». Такий платіж стосується будинків, у яких співвласники не створили ОСББ та не визначили самостійно форму управління. Нова послуга нараховується лише тим будинкам, для яких управителя було визначено за результатами конкурсу.

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