Україну 23 квітня накриє потужна магнітна буря: подробиці

Потужна магнітна буря накриє Землю 23 квітня / © ТСН.ua

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У вівторок, 23 квітня, в Україні, очікується підвищена сонячна активність — планетарний K-індекс сягатиме 5, що відповідає сильній магнітній бурі.

Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди NOAA (SWPC).

Магнітна буря — це природне явище, яке виникає внаслідок сонячних спалахів. Заряджені частинки, викинуті Сонцем, потрапляють у магнітосферу Землі, викликаючи коливання в її магнітному полі. Це може впливати не лише на роботу техніки, а й на стан здоров’я людей.

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Зазвичай бурі з K-індексом до 4 проходять непомітно. Але якщо він піднімається до 5 і вище, починаються перебої у зв’язку, роботі GPS та супутникових систем. У деяких регіонах можна спостерігати навіть полярне сяйво.

Особливо чутливо реагують на бурі метеозалежні люди. Найпоширеніші симптоми під час геомагнітної активності:

головний біль

млявість та слабкість

дратівливість

проблеми зі сном

загострення хронічних захворювань

Фахівці попереджають, що прогноз змінюється кілька разів на день. Тож варто регулярно стежити за оновленнями, аби вчасно відреагувати на зміни в самопочутті чи роботі техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, якому знаку зодіаку пощастить 23 квітня.