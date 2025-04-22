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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Україну 23 квітня накриє потужна магнітна буря: подробиці

Люди відчуватимуть зміни у самопочутті.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Потужна магнітна буря накриє Землю 23 квітня

Потужна магнітна буря накриє Землю 23 квітня / © ТСН.ua

У вівторок, 23 квітня, в Україні, очікується підвищена сонячна активність — планетарний K-індекс сягатиме 5, що відповідає сильній магнітній бурі.

Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди NOAA (SWPC).

Магнітна буря — це природне явище, яке виникає внаслідок сонячних спалахів. Заряджені частинки, викинуті Сонцем, потрапляють у магнітосферу Землі, викликаючи коливання в її магнітному полі. Це може впливати не лише на роботу техніки, а й на стан здоров’я людей.

Зазвичай бурі з K-індексом до 4 проходять непомітно. Але якщо він піднімається до 5 і вище, починаються перебої у зв’язку, роботі GPS та супутникових систем. У деяких регіонах можна спостерігати навіть полярне сяйво.

Особливо чутливо реагують на бурі метеозалежні люди. Найпоширеніші симптоми під час геомагнітної активності:

  • головний біль

  • млявість та слабкість

  • дратівливість

  • проблеми зі сном

  • загострення хронічних захворювань

Фахівці попереджають, що прогноз змінюється кілька разів на день. Тож варто регулярно стежити за оновленнями, аби вчасно відреагувати на зміни в самопочутті чи роботі техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, якому знаку зодіаку пощастить 23 квітня.

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