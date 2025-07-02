Україну атакують безпілотники РФ: названа траєкторія руху

Дрон / © ТСН.ua

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У ніч проти 2 липня 2025 року з’явилася інформація щодо руху російських ударних дронів.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах:

БпЛА на межі Полтавської та Харківської областей, курс південно-східний;

БпЛА на півночі Дніпропетровщини, вектор руху Павлоград;

Групи БпЛА в районі Татарбунари, вектор руху змінюється;

Групи БпЛА в акваторії Чорного моря, курс західний в район Татарбунарів.

Нові групи ударних ворожих БпЛА на півночі Чернігівської області, курс південний.

Декілька груп БпЛА на півночі Чернігівщини та Сумщини, рухаються переважно на південний захід.

Нагадаємо, Росія поступово підвищує швидкість ударних дронів «Герань-2», що значно ускладнює їх перехоплення існуючими українськими безпілотниками. У відповідь на нову тактику ворога, експерти наголошують на необхідності розробки власних малих зенітних ракетних комплексів, здатних ефективно знищувати ворожі БпЛА на середніх та великих висотах.

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Зокрема, йдеться про потребу у масовому виробництві недорогих ракет — орієнтовною вартістю до 10 тисяч доларів за одиницю. Для цього, за словами фахівців, Україні потрібне довгострокове стратегічне планування, державна підтримка та стабільне фінансування.

Удосконалення російських дронів та поява їхніх високошвидкісних модифікацій вимагають багаторівневої системи протидії, яка не обмежуватиметься лише дронами-перехоплювачами.