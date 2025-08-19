- Дата публікації
-
- Укрaїнa
Україну атакують близько 70 російських дронів: що ще загрожує
Попри заяви про можливий мир росіяни атакували українські міста десятками ударних безпілотників.
У ніч проти 19 серпня 2025 року під час переговорів у Вашингтоні за участі українського президента Володимира Зеленського у повітряному просторі України перебуває близько 70 ударних російських дронів.
Про це інформують моніторингові канали.
Більшість БпЛА перебувають на Полтавщині і рухаються транзитом на Черкащину.
Нові групи БпЛА заходять через Шосткинський район Сумщини у напрямку Чернігівської області.
Вибухи пролунали на Донеччині.
У морі знаходяться носії "Калібрів" про це повідомиив військовий оглядач Богдан Мирошников
Додамо сюди "міг-31к", які готові до бойових вильотів та наземні пускові ОТРК (іскандер-м/к).
“Це Росія так відреагувала на зустріч в Білому домі. Ви не розумієте, це РФ так надсилає свої мирні ініціативи. Коротше, ніч буде "веселою". Дуже очікувано, насправді”, — стверджує експерт.
Нагадаємо, що раніше моніторингові Telegram-канали повідомляють про зліт як мінімум двох бортів Ту-95мс з аеродрому «Оленья», що в Мурманській області РФ.