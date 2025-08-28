- Дата публікації
Україну атакують дрони РФ: озвучена траєкторія руху
Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.
У ніч проти 28 серпня 2025 року з’явилася інформація щодо руху російських ударних дронів.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах:
1. БпЛА з Київщини на Житомирщину.
2. БпЛА на Житомирщині курсом на захід.
3. БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.
4. БпЛА з Сумщини на Полтавщину.
5. БпЛА на Харківщині курсом на захід.
6. БпЛА на півночі Одещини курсом на Вінниччину.
7. БпЛА з Полтавщини на Черкащину.
8. БпЛА з Миколаївщини на Кіровоградщину.
9. БпЛА на Черкащині курсом на захід.
10. БпЛА на півночі Дніпропетровщини курсом на захід.
Черкаси - БпЛА у напрямку міста!
БпЛА з Чернігівщини на Київщину (Бориспільський район).
Декілька нових груп БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину.
У Києві пролунали вибухи: столицю атакують "Шахеди"
Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу від «Шахедів».