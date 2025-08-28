ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
246
Україну атакують дрони РФ: озвучена траєкторія руху

Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.

Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 28 серпня 2025 року з’явилася інформація щодо руху російських ударних дронів.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах:

1. БпЛА з Київщини на Житомирщину.

2. БпЛА на Житомирщині курсом на захід.

3. БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.

4. БпЛА з Сумщини на Полтавщину.

5. БпЛА на Харківщині курсом на захід.

6. БпЛА на півночі Одещини курсом на Вінниччину.

7. БпЛА з Полтавщини на Черкащину.

8. БпЛА з Миколаївщини на Кіровоградщину.

9. БпЛА на Черкащині курсом на захід.

10. БпЛА на півночі Дніпропетровщини курсом на захід.

  • Черкаси - БпЛА у напрямку міста!

  • БпЛА з Чернігівщини на Київщину (Бориспільський район).

Декілька нових груп БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину.

