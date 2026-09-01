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Україну атакують «Калібрами»: Росія запустила ракети з Чорного моря
Ракети очікуються у повітряному просторі України протягом години.
Російські загарбники ніч проти 1 вересня запустили по Україні крилаті ракети «Калібр» з акваторії Чорного моря.
Про це інформують моніторингові канали.
Повідомляється, що пуски ракет «Калібр відбулися близько 01:40.
Ракети у повітряному просторі України очікуються протягом години.
Раніше повідомлялося, що Росія дедалі активніше використовує безпілотники не лише для безпосереднього ураження українських цілей.
Ми раніше інформували, що російські війська змінюють тактику і стратегію нанесення ударів. І наразі в пріоритеті є виключно цивільне населення і інфраструктура міст-мільйонників.