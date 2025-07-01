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Україну атакують російські безпілотники: названа траєкторія руху
Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.
У ніч проти 1 липня 2025 року з’явилася інформація щодо руху російських ударних дронів.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах:
Запорізька область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Донеччина - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Синельниківський район Дніпропетровщини - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Запоріжжя - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи.