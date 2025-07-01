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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1098
Час на прочитання
1 хв

Україну атакують російські безпілотники: названа траєкторія руху

Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.

Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 1 липня 2025 року з’явилася інформація щодо руху російських ударних дронів.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах:

  • Запорізька область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

  • Донеччина - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

  • Синельниківський район Дніпропетровщини - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

  • Запоріжжя - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи.

Дата публікації
Кількість переглядів
1098
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