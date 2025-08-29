Україну атакують російські безпілотники: названа траєкторія руху

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 29 серпня 2025 року з’явилася інформація щодо руху російських ударних дронів.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах:

БпЛА продовжують рух - у напрямку Донеччини!

БпЛА - у Краматорському/Покровському районах.

Група БпЛА через Чернігівщину - курсом на Гончарівське.

КАБи на Донеччину!

Раніше повідомлялося, що жертвами російської атаки по Києву стало четверо дітей, двоє з яких померли в лікарні.

Нагадаємо, в ніч проти 28 серпня Росія завдала повітряного удару по Україні, застосувавши ударні безпілотники типу «Shahed», дрони-імітатори, балістичні ракети, крилаті ракети та гіперзвукові ракети «Кинджал».