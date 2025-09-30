- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 385
- Час на прочитання
- 1 хв
Україну атакують російські безпілотники: названа траєкторія руху
Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.
У ніч проти 30 вересня 2025 року з’явилася інформація щодо руху російських ударних дронів.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах:
БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину з північного сходу;
Групи Дніпропетровщині (н.п. Солоне) рухаються у напрямку Дніпра;
БпЛА південно-східніше Кременчука рухається у західному напрямку;
Групи БпЛА на заході Харківщини, курс західний;
БпЛА східніше Харкова, наближаються до міста.
БпЛА на Павлоград з півдня.
Нагадаємо, 23 вересня уряд Норвегії повідомив про три випадки порушення повітряного простору країни російськими військовими літаками 2025 року. Прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре назвав ці інциденти «неприйнятними» і сказав, що влада ставиться до них дуже серйозно.
До слова, напередодні у Норвегії затримали 50-річного іноземця, який керував безпілотником поблизу аеропорту Осло. Дрон у чоловіка вилучили і його допитає поліція.