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Україну атакують російські дрони: названа траєкторія руху
Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.
У ніч проти 16 травня 2025 року з’явилася інформація щодо руху російських ударних дронів.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах:
1. БпЛА в центральній частині Харківщини та на сході, курс — західний/південно-західний;
2. БпЛА на півночі Донеччини, курс — західний;
3. БпЛА з Курщини заходять в повітряний простір Сумщини, курс — західний/південно-західний.
“Херсонська, Миколаївська області — загроза застосування ворогом ударних БпЛА з ТОТ Херсонщини. Полтавська область — загроза застосування ворогом ударних БпЛА”, — йдеться у повідомленні.
Тим часом у ГУР показали підводний дрон, який знищує російську техніку.