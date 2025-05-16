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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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50
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Україну атакують російські дрони: названа траєкторія руху

Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 16 травня 2025 року з’явилася інформація щодо руху російських ударних дронів.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах:

1. БпЛА в центральній частині Харківщини та на сході, курс — західний/південно-західний;

2. БпЛА на півночі Донеччини, курс — західний;

3. БпЛА з Курщини заходять в повітряний простір Сумщини, курс — західний/південно-західний.

“Херсонська, Миколаївська області — загроза застосування ворогом ударних БпЛА з ТОТ Херсонщини. Полтавська область — загроза застосування ворогом ударних БпЛА”, — йдеться у повідомленні.

Тим часом у ГУР показали підводний дрон, який знищує російську техніку.

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