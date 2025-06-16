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Україну атакують російські дрони: озвучена траєкторія руху
Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.
У ніч проти 16 червня 2025 року з’явилася інформація щодо руху російських ударних дронів.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах:
Нова група ударних БпЛА на півночі Сумщини — курсом на південь.
"Шахеди" на півночі Чернігівщини — курсом на південь.
БпЛА на півдні Чернігівщини — курсом на Київщину.
ворожі БпЛА на Київщині — курсом на захід.
"Шахеди" на Черкащині — курсом на Вінниччину.
Ворожі БпЛА на Кіровоградщині — курсом на захід.
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