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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
677
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1 хв

Україну атакують російські дрони: озвучена траєкторія руху

Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

У ніч проти 16 червня 2025 року з’явилася інформація щодо руху російських ударних дронів.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах:

Нова група ударних БпЛА на півночі Сумщини курсом на  південь.

  • "Шахеди" на півночі Чернігівщини — курсом на південь.

  • БпЛА на півдні Чернігівщини — курсом на Київщину.

  • ворожі БпЛА на Київщині — курсом на захід.

  • "Шахеди" на Черкащині —  курсом на Вінниччину.

  • Ворожі БпЛА на Кіровоградщині — курсом на захід.

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