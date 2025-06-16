Україну атакують російські дрони: озвучена траєкторія руху

Безпілотник / © ТСН.ua

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У ніч проти 16 червня 2025 року з’явилася інформація щодо руху російських ударних дронів.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах:

Нова група ударних БпЛА на півночі Сумщини — курсом на південь.

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"Шахеди" на півночі Чернігівщини — курсом на південь.

БпЛА на півдні Чернігівщини — курсом на Київщину.

ворожі БпЛА на Київщині — курсом на захід.

"Шахеди" на Черкащині — курсом на Вінниччину.

Ворожі БпЛА на Кіровоградщині — курсом на захід.

Моніторингові канали повідомили про близько 30 безпілотників у повітряному просторі України.

У Києві пролунали вибухи - про це заявили місцеві журналісти.

Перебувайте в укриттях.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що росіяни застосовують хімічну зброю на Донеччині.

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Боєприпаси, які використовують окупанти, відрізняються надзвичайно швидким поширенням отруйної речовини.