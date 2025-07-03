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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1852
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1 хв

Україну атакують російські дрони: озвучена траєкторія руху

Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

У ніч проти 3 липня 2025 року з’явилася інформація щодо руху російських ударних дронів.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах:

  • Активність ворожих розвідувальних БпЛА на Сумщині та Харківщині.

  • БпЛА в північній частині Донеччини, курс південний/південно-західний.

  • БпЛА в південній частині Харківщини, курс західний.

Нагадаємо, що у Сумах після атаки дрона пошкоджено маршрутку з пасажирами.

Вибухова хвиля пошкодила вікна маршрутки та автомобілів.

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