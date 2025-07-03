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Україну атакують російські дрони: озвучена траєкторія руху
Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.
У ніч проти 3 липня 2025 року з’явилася інформація щодо руху російських ударних дронів.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах:
Активність ворожих розвідувальних БпЛА на Сумщині та Харківщині.
БпЛА в північній частині Донеччини, курс південний/південно-західний.
БпЛА в південній частині Харківщини, курс західний.
Нагадаємо, що у Сумах після атаки дрона пошкоджено маршрутку з пасажирами.
Вибухова хвиля пошкодила вікна маршрутки та автомобілів.