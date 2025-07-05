Україну атакують російські дрони: озвучена траєкторія руху

Дрон / © ТСН.ua

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У ніч проти 5 липня 2025 року з’явилася інформація щодо руху російських ударних дронів.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах:

1. БпЛА на Сумщині, курсом на північно-західний напрямок.

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3. БпЛА на Київщині та Чернігівщині, курсом на захід. Група БпЛА на півдні Київської області, курсом на Вінниччину.

4. БпЛА на Житомирщині, курсом на захід.

5. БпЛА на сході Хмельниччини, здійснюють хаотичне переміщення в повітряному просторі.

6. БпЛА на Вінниччини, курсом на Хмельниччину.

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Нагадаємо, станом на ранок 4 липня ЗСУ знищили 1 024 210 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1120 військових.