Над Україною вирує магнітна буря потужністю 5 балів: лікарі попереджають про небезпеку

Україну накрила потужна магнітна буря, яка, за даними фахівців, належить до найсильніших цього року. Її інтенсивність сягає 5 балів за п’ятибальною шкалою, а вплив відчувають не лише технічні системи, а й організм людини.

Про це повідомляє meteoagent .

Червона магнітна буря тримає Україну у напрузі вже кілька днів поспіль.

Найпотужніший спалах стався 7 жовтня, коли рівень геомагнітних коливань піднявся до 6 балів. Після цього активність сонячного шторму дещо знизилася, однак стабільно трималася в межах 4–5 балів до 11 жовтня включно.

Сьогодні, 12 жовтня, буря залишається сильною — магнітне поле знову демонструє п’ятий рівень активності. Лише наступного дня, 13 жовтня, очікується невелике послаблення до 4 балів, а 14 жовтня геомагнітна обстановка має повернутися майже до норми — 3 бали.

За даними Meteoprog, протягом останньої доби на Сонці зафіксовано шість спалахів класів B і C. Також прогнозується можливість нових спалахів класу М (ймовірність 15%) і навіть класу Х — найпотужнішого типу сонячних вибухів (ймовірність близько 1%). Астрономи повідомляють, що наразі на поверхні Сонця спостерігається 28 активних плям, що свідчить про високу сонячну активність.

Фахівці попереджають, що буря подібної сили може викликати збої у роботі енергосистем, впливати на зв’язок і навігацію, а також змінювати маршрути міграції птахів і тварин. Але найбільше потерпають метеозалежні люди, особливо літні та ті, хто має хронічні хвороби.

Медики радять під час геомагнітних збурень уникати стресів, пити більше води, відмовитися від кави й алкоголю та, за можливості, більше відпочивати.

Серед найпоширеніших симптомів під час магнітних бур:

головний біль і запаморочення,

нудота, слабкість, сонливість,

біль у серці або підвищений тиск,

ломота у спині чи суглобах,

загострення хронічних хвороб.

Експерти зазначають, що нинішній шторм хоч і не є рекордним за потужністю, проте може суттєво вплинути на самопочуття багатьох українців. Завершення п’ятибальної бурі очікується ближче до середини тижня, коли сонячна активність поступово знизиться.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у жовтні Землю накриє серія з 16 магнітних бур, спричинених потужними спалахами та вибухами на Сонці. Ці космічні явища впливатимуть не лише на роботу супутників, засобів зв’язку та електроніки, а й можуть позначитися на здоров’ї, емоційному стані й самопочутті людей.