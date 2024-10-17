Україну атакували ворожі безпілотники: названо напрямок руху

Перебувайте в укриттях.
У ніч на 17 жовтня 2024 року Україну атакували ворожі дрони.
У значній кількості областей оголошена повітряна тривога.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.
Рух ворожих БпЛА:
1. БпЛА на півночі Київщини курсом на захід.
2. БпЛА на Київщині курсом на Бориспільський район.
3. БпЛА на Черкащині у північно-західному напрямку.
4. БпЛА на Полтавщині у південно-західному напрямку.
5. БпЛА з Харківщини курсом на Полтавщину.
6. БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину.
Зауважимо, що раніше повідомлялося, що на Київщині та кількох інших областях працює ППО.
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