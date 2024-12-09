Україну атакували ворожі безпілотники: озвучено напрямок руху

У ніч на 9 грудня 2024 року ворог знову випустив значну кількість безпілотників на територію України.

Повітряні Сили ЗСУ повідомили напрямок їх руху:

БпЛА на півночі Тернопільщини, курс - північний;

БпЛА на сході Чернівецької області, курс - західний;

БпЛА на сході Івано-Франківської області, курс - західний;

БпЛА на північному сході Дніпропетровщини, курс - північний/північно-західний;

БпЛА на межі Харківщини і Полтавщини, курс - північно-західний;

БпЛА на сході та півночі Полтавщини, курс - північно-західний (Чернігівщина/Київщина)

БпЛА на півдні та сході Чернігівщини, курс - західний/північно-західний;

БпЛА на Сумщині, курс - південний/південно-західний.

Пізніше повідомили, що Рівненська область має загрозу застосування ворожих ударних БпЛА з північно-східного напрямку.

"Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку з північного сходу!", - додали українські оборонці.

Перебувайте в укриттях та потурбуйтеся про власне здоров'я.

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