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Україну атакували ворожі безпілотники: озвучено напрямок руху

Україну атакували ворожі безпілотники: озвучено напрямок руху

Перебувайте в укриттях. / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Ворожі дрони знову дошкуляють українцям.

У ніч на 9 грудня 2024 року ворог знову випустив значну кількість безпілотників на територію України.

Повітряні Сили ЗСУ повідомили напрямок їх руху:

  • БпЛА  на півночі Тернопільщини, курс -  північний;
  • БпЛА  на сході Чернівецької області, курс -  західний;
  • БпЛА  на сході Івано-Франківської області, курс -  західний;
  • БпЛА  на північному сході Дніпропетровщини, курс - північний/північно-західний;
  • БпЛА на межі Харківщини і Полтавщини, курс -  північно-західний;
  • БпЛА  на сході та півночі  Полтавщини, курс - північно-західний (Чернігівщина/Київщина)
  • БпЛА  на півдні та сході Чернігівщини, курс -  західний/північно-західний;
  • БпЛА  на Сумщині, курс -  південний/південно-західний.

Пізніше повідомили, що Рівненська область має загрозу застосування ворожих ударних БпЛА з північно-східного напрямку.

"Ворожий ударний БпЛА у вашому  напрямку  з північного сходу!", - додали українські оборонці.

Перебувайте в укриттях та потурбуйтеся про власне здоров'я. 

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