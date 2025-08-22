- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 123
- Час на прочитання
- 1 хв
Україну атакували дрони: названа траєкторія польоту
Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.
У ніч проти 22 серпня 2025 року стала відома інформація щодо руху російських ударних БпЛА.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.
Щодо руху ворожих ударних БпЛА є оновлення інформації щодо польоту російських безпілотників:
БпЛА на півночі Харківщини та на сході Полтавщини - курсом на південно-східний напрямок.
БпЛА на сході Дніпропетровщини - курсом на північно-західний напрямок.
БпЛА на Донеччині - курсом на Добропілля.
Центр Чернігівщини - ворожий розвідувальний БпЛА! Даний безпілотник може бути навідником ворожих засобів ураження. У разі оголошення тривоги перебувайте у безпечних місцях.
Чернігівщина - на північно-східному напрямку БпЛА - курсом на південь!
В заході Донеччини 14 БпЛА - курсом на північно-східний напрямок.
Тим часом американський президент Трамп розкритикував колишнього очільника США Джо Байдена за заборону бити американською зброєю вглиб Росії.
Також західні ЗМІ пишуть, що Дональд Трамп нібито хоче відійти від мирних переговорів між РФ та Україною. Він хоче залишити Путіна й Зеленського віч-на-віч.