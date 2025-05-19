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Україну атакували російські дрони: названо напрямок руху безпілотників
Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.
У ніч проти 19 травня 2025 року з’явилася інформація щодо руху російських ударних дронів.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах:
БпЛА в східній та центральній частинах Харківщини, курс західний.
БпЛА в північній частині Сумщини, курс західний.
Уночі, 18 травня, багато вибухів пролунало у місті Васильків Київської області. Російська армія здійснила масовану атаку кількома хвилями ударних БпЛА типу «Шахед». Унаслідок обстрілу у місті здійнялися пожежі.
«Рятувальники Київщини ліквідовують наслідки пожеж, спричинені масованою ворожою атакою, на жаль, є жертви ворожої агресії», — йдеться у повідомленні.
У результаті атаки виникли руйнації та пожежі в кількох територіальних громадах Київщини.