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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Україну атакували російські дрони: названо напрямок руху безпілотників

Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

У ніч проти 19 травня 2025 року з’явилася інформація щодо руху російських ударних дронів.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах:

  • БпЛА в східній та центральній частинах Харківщини, курс західний.

  • БпЛА в північній частині Сумщини, курс західний.

Уночі, 18 травня, багато вибухів пролунало у місті Васильків Київської області. Російська армія здійснила масовану атаку кількома хвилями ударних БпЛА типу «Шахед». Унаслідок обстрілу у місті здійнялися пожежі.

«Рятувальники Київщини ліквідовують наслідки пожеж, спричинені масованою ворожою атакою, на жаль, є жертви ворожої агресії», — йдеться у повідомленні.

У результаті атаки виникли руйнації та пожежі в кількох територіальних громадах Київщини.

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