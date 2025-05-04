Україну атакували російські дрони: озвучено напрямок руху

Безпілотник / © ТСН.ua

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У ніч проти 4 травня 2025 року частина українських областей охопила повітряна тривога через атаку російських безпілотників.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

БпЛА на півночі Київщини, курс — західний/північно/південно-західний;

БпЛА в центрі Чернігівщини, курс — південно-східний;

БпЛА на північному сході та північному заході Харківщини, курс — південно-західний;

БпЛА в центральній частині Сумщини, курс — західний/південно-західний.

“Нові групи ударних БпЛА заходять в повітряний простір на сході Харківщини з ТОТ Луганщини. Курс — західний”, — йдеться у повідомленні.

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Повітряна тривога оголошена у Києві. Пролунали гучні вибухи.

Нагадаємо, що раніше у Черкасах пролунала низка вибухів: стало відомо, що трапилося. Зокрема, у Черкаській області зафіксовані ворожі безпілотники.