ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
245
Час на прочитання
1 хв

Україну атакували російські дрони: озвучено напрямок руху

РФ запустила у повітряний простір України низку дронів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

У ніч проти 4 травня 2025 року частина українських областей охопила повітряна тривога через атаку російських безпілотників.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

  • БпЛА на півночі Київщини, курс — західний/північно/південно-західний;

  • БпЛА в центрі Чернігівщини, курс — південно-східний;

  • БпЛА на північному сході та північному заході Харківщини, курс — південно-західний;

  • БпЛА в центральній частині Сумщини, курс — західний/південно-західний.

“Нові групи ударних БпЛА заходять в повітряний простір на сході Харківщини з ТОТ Луганщини. Курс — західний”, — йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога оголошена у Києві. Пролунали гучні вибухи.

Нагадаємо, що раніше у Черкасах пролунала низка вибухів: стало відомо, що трапилося. Зокрема, у Черкаській області зафіксовані ворожі безпілотники.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie