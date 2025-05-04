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- Укрaїнa
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Україну атакували російські дрони: озвучено напрямок руху
РФ запустила у повітряний простір України низку дронів.
У ніч проти 4 травня 2025 року частина українських областей охопила повітряна тривога через атаку російських безпілотників.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.
БпЛА на півночі Київщини, курс — західний/північно/південно-західний;
БпЛА в центрі Чернігівщини, курс — південно-східний;
БпЛА на північному сході та північному заході Харківщини, курс — південно-західний;
БпЛА в центральній частині Сумщини, курс — західний/південно-західний.
“Нові групи ударних БпЛА заходять в повітряний простір на сході Харківщини з ТОТ Луганщини. Курс — західний”, — йдеться у повідомленні.
Повітряна тривога оголошена у Києві. Пролунали гучні вибухи.
Нагадаємо, що раніше у Черкасах пролунала низка вибухів: стало відомо, що трапилося. Зокрема, у Черкаській області зафіксовані ворожі безпілотники.