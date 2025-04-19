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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Україну атакували ворожі безпілотники: названо траєкторію руху

Росіяни знову атакують Україну вночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

У ніч проти 19 квітня 2025 року РФ знову випустила у повітряний простір ударні безпілотники.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

Рух ворожих БпЛА: 

1. Декілька груп БпЛА з Дніпропетровщини на Кіровоградщину.

2. Декілька груп БпЛА на Сумщині у південно-західному напрямку.

“Ударний БпЛА в районі Сум!”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що ввечері п’ятниці, 18 квітня, ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі в Сумській області.

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