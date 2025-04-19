- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 310
- Час на прочитання
- 1 хв
Україну атакували ворожі безпілотники: названо траєкторію руху
Росіяни знову атакують Україну вночі.
У ніч проти 19 квітня 2025 року РФ знову випустила у повітряний простір ударні безпілотники.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.
Рух ворожих БпЛА:
1. Декілька груп БпЛА з Дніпропетровщини на Кіровоградщину.
2. Декілька груп БпЛА на Сумщині у південно-західному напрямку.
“Ударний БпЛА в районі Сум!”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що ввечері п’ятниці, 18 квітня, ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі в Сумській області.