ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
192
Час на прочитання
1 хв

Україну атакує холодний фронт: де 18 березня зіпсується погода

Над територією України перебуватиме холодна повітряна маса, вплив якої особливо відчуватиметься вдень.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Похолодання в Україні

Похолодання в Україні / © ТСН

Погода в Україні 18 березня суттєво зміниться через вплив холодного антициклону з півночі. Очікується значне зниження температури, похмуре небо та опади у вигляді дощу з мокрим снігом.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні 18 березня

В Україні 18 березня очікується доволі контрастна синоптична ситуація. У приземному шарі атмосфери зростатиме тиск і посилюватиметься вплив антициклону з півночі.

Водночас на висотах активізується зона низького тиску з боку Чорного моря, що спричинить значну хмарність, а на Лівобережжі місцями можливі невеликі опади — навіть з мокрим снігом.

Над територією країни перебуватиме холодна повітряна маса, вплив якої особливо відчуватиметься у денні години.

Погода буде хмарною із південно-східним вітром, 5 — 10 м/с.

Температура повітря вдень становитиме +4…+9°, на Закарпатті +10…+15°. У південно-східних регіонах вдень очікується +7…+12°.

Прогноз погоди в Україні на 18 березня / © Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні на 18 березня / © Укргідрометцентр

Нагадаємо, напередодні Укргідрометцентр попередив про похолодання в Україні 17 — 20 березня через арктичне повітря з північного сходу. Очікуються нічні заморозки до -3°C та денна температура близько +10°C. На Лівобережжі 18 березня можливий невеликий дощ із мокрим снігом. Водночас високий атмосферний тиск утримає переважно суху погоду з мінливою хмарністю та північно-східним вітром 5 — 10 м/с.

Дата публікації
Кількість переглядів
192
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie