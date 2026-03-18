Україну атакує холодний фронт: де 18 березня зіпсується погода

Погода в Україні 18 березня суттєво зміниться через вплив холодного антициклону з півночі. Очікується значне зниження температури, похмуре небо та опади у вигляді дощу з мокрим снігом.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

В Україні 18 березня очікується доволі контрастна синоптична ситуація. У приземному шарі атмосфери зростатиме тиск і посилюватиметься вплив антициклону з півночі.

Водночас на висотах активізується зона низького тиску з боку Чорного моря, що спричинить значну хмарність, а на Лівобережжі місцями можливі невеликі опади — навіть з мокрим снігом.

Над територією країни перебуватиме холодна повітряна маса, вплив якої особливо відчуватиметься у денні години.

Погода буде хмарною із південно-східним вітром, 5 — 10 м/с.

Температура повітря вдень становитиме +4…+9°, на Закарпатті +10…+15°. У південно-східних регіонах вдень очікується +7…+12°.

Нагадаємо, напередодні Укргідрометцентр попередив про похолодання в Україні 17 — 20 березня через арктичне повітря з північного сходу. Очікуються нічні заморозки до -3°C та денна температура близько +10°C. На Лівобережжі 18 березня можливий невеликий дощ із мокрим снігом. Водночас високий атмосферний тиск утримає переважно суху погоду з мінливою хмарністю та північно-східним вітром 5 — 10 м/с.