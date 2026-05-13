Укрaїнa
880
1 хв

Україну атакує рій дронів: на заході людей попередили про небезпеку, залітають групами

Через загрозу БпЛА мешканцям «червоних» областей слід перебувати в укриттях.

Катерина Сердюк
Україною зранку 13 травня шириться повітряна тривога. У небі — близько 80 безпілотників.

Про це повідомляють моніторингові канали, а також Повітряні сили ЗС України.

«У повітряний простір України продовжують заходити нові групи ударних БпЛА з різних напрямків. Не ігноруйте тривогу!», — йдеться у повідомленні.

Де зараз повітряна тривога в Україні

Станом на 10:05 «почервоніли» (повністю або частково) такі області:

  • Сумська

  • Харківська

  • Дніпропетровська

  • Херсонська

  • Миколаївська

  • Одеська

  • Кіровоградська

  • Полтавська

  • Черкаська

  • Вінницька

  • Житомирська

Повідомляється, що одразу після сигналу повітряної тривоги у Бучанському районі Київської області пролунав потужний вибух.

Куди летять дрони

  • БпЛА на Вінниччині — курсом на Немирів;

  • Київщина БпЛА на Димер, Іванків з півночі;

  • Група БпЛА на півночі Київщини в південно-західному напрямку.

Мер Івано-Франківська також попередив про можливу небезпеку.

«Реагуємо на тривоги у найближчі години! Є небезпека!», — зазначив Руслан Марцінків.

