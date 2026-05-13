Україну атакує рій дронів: на заході людей попередили про небезпеку, залітають групами

Україною зранку 13 травня шириться повітряна тривога. У небі — близько 80 безпілотників.

Про це повідомляють моніторингові канали, а також Повітряні сили ЗС України.

«У повітряний простір України продовжують заходити нові групи ударних БпЛА з різних напрямків. Не ігноруйте тривогу!», — йдеться у повідомленні.

Де зараз повітряна тривога в Україні

Станом на 10:05 «почервоніли» (повністю або частково) такі області:

Сумська

Харківська

Дніпропетровська

Херсонська

Миколаївська

Одеська

Кіровоградська

Полтавська

Черкаська

Вінницька

Житомирська

Повідомляється, що одразу після сигналу повітряної тривоги у Бучанському районі Київської області пролунав потужний вибух.

Куди летять дрони

БпЛА на Вінниччині — курсом на Немирів;

Київщина БпЛА на Димер, Іванків з півночі;

Група БпЛА на півночі Київщини в південно-західному напрямку.

Мер Івано-Франківська також попередив про можливу небезпеку.

«Реагуємо на тривоги у найближчі години! Є небезпека!», — зазначив Руслан Марцінків.

