Україну атакує рій дронів: на заході людей попередили про небезпеку, залітають групами
Через загрозу БпЛА мешканцям «червоних» областей слід перебувати в укриттях.
Україною зранку 13 травня шириться повітряна тривога. У небі — близько 80 безпілотників.
Про це повідомляють моніторингові канали, а також Повітряні сили ЗС України.
«У повітряний простір України продовжують заходити нові групи ударних БпЛА з різних напрямків. Не ігноруйте тривогу!», — йдеться у повідомленні.
Де зараз повітряна тривога в Україні
Станом на 10:05 «почервоніли» (повністю або частково) такі області:
Сумська
Харківська
Дніпропетровська
Херсонська
Миколаївська
Одеська
Кіровоградська
Полтавська
Черкаська
Вінницька
Житомирська
Повідомляється, що одразу після сигналу повітряної тривоги у Бучанському районі Київської області пролунав потужний вибух.
Куди летять дрони
БпЛА на Вінниччині — курсом на Немирів;
Київщина БпЛА на Димер, Іванків з півночі;
Група БпЛА на півночі Київщини в південно-західному напрямку.
Мер Івано-Франківська також попередив про можливу небезпеку.
«Реагуємо на тривоги у найближчі години! Є небезпека!», — зазначив Руслан Марцінків.