Україну без світла зняли на фото з космосу після російських обстрілів

Опублікована мапа показує рівень освітленості в листопаді та грудні.

Після російських обстрілів рівень освітленості в містах України впав удвічі, про що свідчить супутниковий знімок.

Відповідне фото опублікувало видання Sky News.

"Рівень освітленості в містах України, включно зі Львовом, впав вдвічі після атак", – йдеться в підписі до знімка.

У виданні також пояснили, що мапа показує, як змінився рівень освітленості в Україні після ворожих ударів порівняно з попереднім місяцем. Так, червоним кольором позначено зменшення рівня освітленості, а рожевим – збільшення.

Фото: Sky News

Нагадаємо, окупанти 16 грудня влаштували масовану ракетну атаку по Україні. Влучили в енергетичну інфраструктуру та будинки мирних жителів. Після обстрілів у низці регіонів держави зникли електроенергія, тепло- і водопостачання. Фахівці досі працюють над відновленням.

Міністр енергетики Герман Галущенко напередодні повідомив, що енергосистему України можливо стабілізувати до літа – це за відсутності нових обстрілів з боку Росії по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Ситуація дуже складна: як довго триватимуть вимкнення світла

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